Großeinsatz der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lingenfeld – allerdings nicht wegen eines Brandes. Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr drohte in Schwegenheim ein Werbemast an einem Einkaufsmarkt umzukippen. Aufgrund herrschender Windböen hatten, ersten Erkenntnissen zufolge, Teile der Verankerung nachgegeben. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt; die Einkaufsmärkte schlossen vorzeitig. Durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie der Berufsfeuerwehr Karlsruhe wurde der Werbemast gegen 23 Uhr gesichert zu Boden gebracht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.