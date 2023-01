Erneut wird ein Fall von Vandalismus aus Kandel gemeldet. Laut Polizei haben Unbekannte am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Hinweisschild am Bahnhof Kandel angezündet. Das Schild befand sich im Bereich der öffentlichen Toilette und wurde durch die Tat gänzlich zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro. Die Polizei Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst am 11. Dezember war in Kandel die Lichtsäule an der Einfahrt der Bienwaldhalle herausgerissen und zerstört worden. Dadurch war ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise werden von der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder per Mail entgegen genommen