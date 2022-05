Schon Tage vor der Hexennacht gab es Vandalismus in Wörth. In der Zeit zwischen Dienstag, 26. April, 18 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, wurden in der Hartmannstraße in Wörth vier Fahrzeuge, welche am Straßenrand geparkt standen, von Unbekannten zerkratzt. In den Tagen zuvor kam es laut Polizei bereits zu Sachbeschädigungen ähnlicher Art. Der bisher entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 07271 92210 mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.