Von Montag, 15. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli, ist die Westheimer Straße in Schwegenheim für den Verkehr voll gesperrt. Das hat die Ortsgemeinde mitgeteilt. Die Umleitung nach Westheim erfolgt demnach in diesem Zeitraum über Weingarten und ist ausgeschildert. Die Grundstücke innerhalb des gesperrten Bereichs blieben für die Anwohner aber erreichbar. Darüber hinaus wolle die ausführende Firma die betroffenen Anwohner zusätzlich mit Wurfzetteln informieren.