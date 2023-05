Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fallzahlen im Bereich Kinderpornografie sind angestiegen. Vor allem auch bei minderjährigen Tätern. Die Gründe sind vielschichtig. Eine Schulsozialarbeiterin spricht über ihre Erfahrungen.

Das Interesse an minderjährigen und strafunfähigen Tätern wurde in den vergangenen Monaten vor allem durch den Mord an Luise aus Freudenberg geweckt. Die Debatte über die Herabsetzung