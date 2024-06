Seit einigen Jahren führt das Velocenter Hessert aus Wörth zusammen mit der Firma Velorep aus Karlsruhe-Durlach ein i:SY-Kompaktrad-Treffen durch. Waren es bisher zwischen 150 bis 200 Teilnehmer, so soll am kommenden Sonntag, 9. Juni, mit über 250 i:SY-Bikern aus ganz Deutschland ein Weltrekordversuch der längsten statischen Fahrradschlange einer Marke gestartet werden. Gemeinsam geht es auf eine Rundfahrt, bei der der Weltrekord stattfinden soll. Der Abschluss findet im Vogelpark in Wörth mit Weltrekordübergabe sowie Probefahrten für alle i:SY-Modelle bei Live-Musik, Essen und Getränken statt.