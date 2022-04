Am Wochenende gibt es in der Stadthalle Kandel wieder ein Impfangebot der beiden Ärzte Dr. Thomas Dambach (Kandel) und Dr. Rainer Fritz (Wörth). Sie bieten, in Kooperation mit Stadt und Verbandsgemeinde Kandel, seit Jahresbeginn Corona-Schutzimpfungen mit den Mitteln von Biontech und Moderna an. Mehr als 1600 Impfungen wurden hier bereits verabreicht. Die Corona-Impfung findet am Samstag, 9. April, von 11 bis 13 Uhr statt. Impfwillige können sich unter www.terminland.eu/VG-Kandel anmelden. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, steht die Verbandsgemeindeverwaltung unter der Telefon-Nummer 07275 960-124 (Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr) zur Verfügung. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.vg-kandel.de