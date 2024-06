Seit vier Jahren ist der Bürgerbus Wörth unterwegs. Um alle Aufgaben erfüllen zu können, die man sich selbst gesetzt habe, würden zusätzliche Fahrer gesucht, schreibt der zuständige Beigeordnete Thomas Krämer in einer Pressemitteilung. Diese würden benötigt, um das Angebot für Fahrten zu Kliniken, Praxen oder zum Einkauf am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag aufrechtzuerhalten — und um es gegebenenfalls auf weitere Wochentage auszuweiten. Wer einen Pkw-Führerschein und ein wenig Zeit und viel Lust habe, sich einzubringen, könne sich unter 07271 1310 bei der Wörther Stadtverwaltung melden. Nach einem kurzen und kostenfreien ärztlichen Checkup sei der Weg dann frei ans Steuer des Wörther Bürgerbusses, so Krämer.