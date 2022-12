2018 fand in Wörth der letzte Weihnachtsmarkt in der gewohnten Form statt. In diesem Jahr haben der Schützenverein und der Sportfischer- und Fischzuchtverein eine neue Initiative ergriffen. Auf dem Gelände – und bei schlechtem Wetter – im Gebäude des Schützenvereins im Bögel an der Straße nach Jockgrim laden die beiden Vereine am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr zu „AdventsZAUBER“ ein. Dabei werden Vereine, Vereinigungen, Geschäftsleute und Privatleute einen Markt mit Kunsthandwerk und Geschenkartikeln anbieten. So gibt es Näh-, Holz- oder Filzarbeiten zu bestaunen oder zu erwerben ebenso wie Gebasteltes, Perlendeko, Schmuck, Gestecke, Kerzen, Türkränze, Kirschkernkissen, Lavendelsäckchen oder 3 D- und LED Teelichter und einiges mehr. „Rund um den Besen“ heißt ein weiteres Angebot. Aber auch für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln oder Echtlachsbrötchen sowie Glühwein, Punsch, Kinderpunsch oder mit „Heiße Kurze“ (warmer Eierlikör im Waffelbecher) gesorgt.