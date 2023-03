Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neustadt/Speyer. Plötzlich ging es ganz schnell. Noch nicht mal zwei Woche hatte der Weihnachtsmarkt in Neustadt geöffnet – nun ist Schluss. In der Domstadt Speyer will man dagegen mit verschärften Regeln weiter machen – vorerst.

Neustadt. Nach neun Tagen ist Schluss für den Neustadter Weihnachtsmarkt. Die Stadtverwaltung hat wegen der angespannten Corona-Situation den Budenzauber am Dienstag vorzeitig beendet.