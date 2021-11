Nachdem die Stadt den Weihnachtsmarkt vergangene Woche absagte, prüfte sie die Möglichkeit für Standbetreiber, die bereits bestellte Ware zum Verkauf anzubieten. Viele Investitionen sind nämlich schon getätigt gewesen, informierte das Stadtmarketing.

So hätten sich mittlerweile zehn Standbetreiber gemeldet, die an einer Verkaufsmöglichkeit interessiert sind. Aber nicht nur finanziell, auch mental wolle die Stadt die Standbetreiber unterstützen. Eigentümer und Architekt Philipp Bender stelle dafür der Stadt Kandel den ehemaligen Schlecker-Drogeriemarkt in Kandels Hauptstraße 73a zur Verfügung. Die Standbetreiber haben sich laut Stadtmarketing über das Angebot gefreut und helfen tatkräftig bei der schnellen Umsetzung mit. Denn innerhalb von zwei Tagen soll aus einem langen großen Leerstand, ein „Pop-Up-Weihnachtsschlecker“ werden. Dabei könnten sich Bürger ein Bild machen, wie es in dem gebäude nun aussieht,, so Stadtbürgermeister Michael Niedermeier.

Unterstützung finde die Stadt Kandel bei den Standbetreibern selbst. So sind es nach Angaben des Stadtmarketing zum Beispiel Anita Bosch und Familie Brendel, „die sich um die ansprechende Gestaltung des ’Pop-Up Weihnachtsschlecker’ kümmern“. Bosch weist darauf hin, welche gute Möglichkeit die Stadt ihr und den anderen Standbetreibern schafft. „Corona ist gerade für mich und meine Kolleg:innen eine sehr schwierige Zeit.“ Los geht es diese Woche! Öffnungszeiten an allen Adventswochenenden: Donnerstag und Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 16 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.