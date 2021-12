Eine traurige Geschichte im Advent: Holzbilder von Kindern wurden so schnell gestohlen, dass nicht einmal die kleinen Künstler selbst sie vor Ort bewundern konnten.

Seit dem ersten Advent stellt Ortsvorsteher Helmut Wesper wieder von Kindern gemalte Winter- und Weihnachtsmotive an verschiedenen Stellen in Wörth auf. Insgesamt wurden 38 Holzbilder ausgesägt und vorbereitet, die anschließend von Kindern im Ortsbezirk Wörth bemalt wurden. Einige Vorlagen gingen auch wieder an die Grundschule in Schaidt. Leider wurden bereits nach wenigen Tagen zwei Bilder – der Pinguin von Marie-Sophie (acht Jahre) und der Tannenbaum von Nicolas (fünf Jahre) – beim Standort am Feuerwehrhaus gestohlen. „Ich kann es nicht verstehen und bin echt sauer. Wer tut so etwas den Kindern an?“, stellt sich Wesper die Frage. „Viel Zeit und Geld wurde investiert, aber das ist egal. Sehr viel schlimmer ist es, dass die Kinder noch nicht einmal ihre eigenen Bilder sehen konnten!“ So hat Nicolas seinen Tannenbaum gerade erst in angeordneter Quarantäne gemalt. Eine traurige Geschichte in einer sowieso traurigen Corona-Zeit, findet Wesper.