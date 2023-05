Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vieles war in diesem Jahr so ganz anders, wie es die Menschen seit Jahrzehnten gewohnt sind. Doch während so manches an den stillen Tagen und Nächten schläft, hält zumindest einer seine so gar nicht einsame Wacht: der Weihnachtsbaum in der guten Stube. Die Händler waren gut vorbereitet, ob in Minfeld oder Kandel.

„Alles deutsche Ware und wie seit über 20 Jahren von einem Kollegen aus dem Sauerland“, legt Michael Zapf Wert auf Beständigkeit. Und während auf dem Hof immer neue