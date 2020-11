Durch einen Faustschlag, den ihr ein bislang unbekannter Mann am Mittwochabend in Neureut versetzte, erlitt eine 30-jährige Frau erhebliche Gesichtsverletzungen. Die Frau hatte gegen 19 Uhr ihr Auto in der Theodor-Fontane-Straße geparkt und war gerade ausgestiegen, als ein Unbekannter auf sie zukam. Dieser fragte die 30-Jährige in gebrochenem Deutsch, ob sie Zigaretten habe. Als sie dies verneinte, schlug der Mann ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rannte er in Richtung Neureuter Hauptstraße davon. Der Täter wird als dunkelhäutig, circa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine sogenannte „Igelfrisur“ und trug eine schwarze Gesichtsmaske. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Jacke mit neonfarbenem Reißverschluss und auffallend großer Kapuze. Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Neureut, Telefon 0721 706600 in Verbindung zu setzen.

Bereits Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr schlug ein 28-jähriger Mann auf dem Bahnhofsplatz in Bruchsal zwei Passantinnen nacheinander mit der Faust ins Gesicht. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten flüchtete der Mann über die Gleise, konnte aber durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da er keine Ausweispapiere vorzeigen wollte, sollte er durchsucht werden. Gegen diese Maßnahme sperrte er sich erheblich, sodass die Durchsuchung nur mit Hilfe einer weiteren Streifenbesatzung durchgeführt werden konnte.

Dem Mann, der von der Elfenbeinküste stammt, war zuvor sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch beziehungsweise Französisch gesagt worden, was die Beamten von ihm wollen. Nachdem der 28-jährige unter Kontrolle gebracht worden war wurde er zum Polizeirevier Bruchsal gebracht. Dort konnte bislang weder eine Drogen- noch eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Drei der eingesetzten Beamten erlitten durch die Widerstandshandlungen des Mannes leichtere Verletzungen, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte wird wegen der Körperverletzungen zum Nachteil der Passantinnen und wegen Widerstand gegen Polizeibeamte angezeigt.