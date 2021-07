Die Arbeiten in der Eisenbahnstraße Maximiliansau verzögern sich. Das hat auch Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr: Geplante Ersatzhaltestellen können nicht genutzt werden. Dafür gibt es eine neue Haltestelle.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat kürzlich in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass durch gängig von Samstag, 24. Juli (0.30 Uhr), bis Montag, 9. August (5 Uhr), und ebenso in den Nächten von Dienstag, 10. August (0.30 Uhr), bis Freitag, 13. August (5 Uhr), Gleiserneuerungsmaßnahmen zwischen Karlsruhe Maxau und Wörth stattfinden.

Da in den genannten Zeiträumen die Züge der AVG-Linien S5 und S51 zwischen den Haltestellen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark entfallen, ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die AVG weist auf eine wichtige Änderung zum Ersatzverkehr hin: Aufgrund einer zeitlich verlängerten Baumaßnahme im Straßenbereich können die Ersatzbusse der AVG die geplanten Ersatzhaltestellen Maximiliansau Eisenbahnstraße und Maximiliansau West in Fahrtrichtung Wörth nicht wie ursprünglich vorgesehen bedienen. Statt der Haltestelle Maximiliansau Eisenbahnstraße wird eine Haltestelle im Bereich des nahegelegenen Lidl eingerichtet. Die Haltestelle Maxmiliansau West entfällt in Fahrtrichtung Wörth.

Die Eisenbahnstraße in Maximiliansau soll am 30. Juli wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies teilte Barbara Vogt von der Stadtverwaltung Wörth auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Die Arbeiten haben sich wegen des starken Regens verzögert“, so Vogt. Wegen des Regens konnte nicht geteert werden, weil die notwendigen Bodenverdichtungswerte nicht zu erreichen waren. Nach dem Teeren werden in der noch die Fugen vergossen und die Markierungen angebracht.