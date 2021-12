Bei den Stadtwerken Wörth gingen in den letzten Tagen zahlreiche Hinweise ein, dass die Ablesekarten für die Jahresablesung der Wasserzähler in einigen Ortsgebieten, insbesondere Abtswald Teil A und C sowie in den angrenzenden Straßen, von der Deutschen Post nicht zugestellt wurden (Versanddatum der Ablesekarten war der 3. Dezember). Betroffene Eigentümer auch anderer Ortsgebiete/Straßen können den Zählerstand telefonisch oder per E-Mail mitteilen. Kontakt: Tatjana Schwarz, Telefon 07271 131-307, E-Mail: tatjana.schwarz@woerth.de, Julia Kraus, Telefon 07271 131-306, E-Mail: julia.kraus@woerth.de. Damit die Jahresabrechnung fristgerecht erstellt werden kann, benötigen die Stadtwerke den Zählerstand spätestens bis 6. Januar.