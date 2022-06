Zur Förderung der Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen zugunsten der DLRG-Ortsgruppen Wörth und Bad Neuenahr organisiert der Wassersportclub (WSC) am Samstag, 1. Oktober, von 7 bis 19 Uhr, am WSC-Badestrand, ein 12 Stunden-Spenden-Schwimmen. Toni Hübner und Ulrich Heintz haben dem Vorstand den Vorschlag gemacht, ein Spenden-Schwimmen am Baggersee zu organisieren. Schwimmer können sich bei den Ideengebern und dem WSC in eine Zeiten- und Teilnehmerliste eintragen. Geschwommen wird vom Steg bis zur Boje und wieder zurück (340 Meter, 10 bis 12 Minuten). Mitglieder des WS sind angehalten, im Bekannten- und Freundeskreis die gesamte Schwimmdauer von insgesamt 720 Minuten mit einem Mindestbetrag von 5 Euro je geschwommene Minute als Spendenbeitrag zusammen zu bekommen. Beide DLRG-Ortsgruppen haben mit erheblichen Problemen in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten zu kämpfen. Der Ortsgrupe Bad Neuenahr mangelt es aufgrund der Flutkatastrophe an geeigneten Schwimmbädern zur Durchführung der Schwimmausbildung. Der Ortsgruppe Wörth mangelt es an Ausbildern zur Schwimmausbildung. Durch die Spenden möchte der Veranstalter diese dabei unterstützten ihre Vorhaben einfacher in die Tat umzusetzen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Spenden



WSC Neupotz, VR Bank Südpfalz, IBAN DE 33 5486 2500 0007 4469 00. Spendenquittungen können bei Bedarf ausgestellt werden. Bareinzahlen sind direkt beim Vorstand Horst Burk (E-Mail horst@horst-burk.de, Tel. 0163 2445572) möglich. Bis spätestens 30. August sollen die Anmeldungen beim Vorstand vorliegen.