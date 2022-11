Die Hausarztpraxis Rößler und Höflich im Gesundheitszentrum Wörth ist derzeit geschlossen. Grund dafür ist ein Wasserschaden im Gebäude.

Ab Montag, 28. November, soll die Praxis wieder öffnen, dann jedoch im Erdgeschoss des Wörther Gesundheitszentrums. Was genau passiert ist und ob weitere Gebäudeteile betroffen sind, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage bei der Wohnbau Wörth am Rhein GmbH blieb bisher unbeantwortet.

In einer Telefonansage werden Patienten, die bei der Hausarzt-Praxis anrufen, über die Zwangspause informiert – auch über die Vertretungsärzte: Dr Peter Mendel in der Burgstraße 2, Dr. Lira Sprenger in der Marktstraße 3, Dr. Wolfgang Fritz, Ottstraße 7, und Dr. Zita Lukas in der Bahnhofstraße 27. Diese können in dringenden Fällen kontaktiert werden.

Das Gesundheitszentrum in der Marktstraße 12 wurde Ende 2017 eröffnet. Es beheimatet unter anderem eine Hautarzt-Praxis, eine Mund- und Kieferchirugie, eine Gynäkologie und Urologie, eine Beratungsstelle der Lebenshilfe, ein Sanitätshaus sowie ein Café.