Zu einem größeren Wasserrohrbruch ist es am Mittwochabend in der Ottstraße gekommen. Gegen 21 Uhr wurden die Feuerwehr Wörth und die zuständigen Wasserwerke Jockgrim darüber informiert, dass größere Mengen Wasser in einer Baugrube austreten würden. Vor Kurzem wurden in diesem Bereich neue Wasserleitungen verlegt. Entstanden ist der Schaden an der Stelle, an der die neuen Leitungen mit den alten verbunden wurden. Die alten Leitungen sind laut Verbandsdirektor Ralf Friedmann über 50 Jahre alt. „An dieser Stelle ist dann extrem viel Wasser ausgetreten“, erläutert der Leiter der Wasserwerke. Das Wasser musste abgestellt werden, betroffen waren die Bewohner der Ottstraße 2 bis 10. Die Feuerwehr musste zunächst die Baugrube leerpumpen, bevor die Mitarbeiter der Wasserwerke den Schaden beheben konnten. Gegen 23.30 Uhr hatten die meisten Anwohner wieder Wasser. In einem etwa 50 Meter langen Abschnitt hin zur Ludwigstraße konnte das Wasser in der Nacht nicht mehr angestellt werden, weil weitere Reparaturen erforderlich waren. Diese wurden am Donnerstagvormittag abgeschlossen.