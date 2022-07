Das Abkochgebot für Trinkwasser in Minfeld und in Teilen der Saarstraße in der Stadt Kandel (Hausnummern 124 – 188 und 157 – 223) bleibt bestehen. Der Grund: Am Freitag wurde immer noch an einer Stelle im Trinkwassernetz in der Ortsgemeinde Minfeld eine geringe Anzahl an Bakterien festgestellt. „Solange diese Situation noch besteht, darf das ausgesprochene Abkochgebot nicht aufgehoben werden“, so die Verbandsgemeindewerke Kandel.

Wir klären derzeit eine potentielle Verunreinigungsstelle durch zusätzliche Wasserproben, die vom Landesuntersuchungsamt analysiert werden. Sobald diese Wasserproben an mehreren Tagen bedenkenlos sind und das Gesundheitsamt an uns die Freigabe erteilt, erfolgt – wie in der damaligen Information bereits verkündet – von Seiten der Verbandsgemeindewerke Kandel über die entsprechenden Informationskanäle eine offizielle Information an Sie. Zusätzlich werden dann auch wieder Wurfzettel in die Briefkästen der betroffenen Anwesen eingeworfen. Die Verbandsgemeindewerke weisen wir daraufhin, dass es keine Verbindung zwischen Brauchwasser (Regenwassernutzung, Privatbrunnen) und dem öffentlichen Trinkwassernetz geben darf.

Info



Für Rückfragen sind die Verbandsgemeindewerke unter 0172 2018337 zu erreichen.