Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) zeigt sich überrascht über die Vorwürfe des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wählergruppe Neupotz, Christoph Heid (RHEINPFALZ, 23. Mai). Bellaire fragt, ob es darum gehe, wer auf einem Bild erscheine, oder um Sachthemen.

Roland Bellaire schreibt in einer Stellungnahme, dass er als Ortsbürgermeister alle Bürgerinnen und Bürger von Neupotz vertrete und für die Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates zuständig sei. Sein Anspruch sei es, dass der WASGAU nach Neupotz komme. Der Ortsbürgermeister will nicht so richtig verstehen, warum Beigeordnete oder Fraktionsvorsitzende auf ein Bild kommen sollten. „Geht es ihm nur um die Selbstdarstellung oder um seine Profilierung“, fragt Bellaire.

Es sei schon gar nicht üblich, die Fraktionssprecher zu öffentlichen Terminen des Ortsbürgermeisters einzuladen, sagt Bellaire. Die Liste der eingeladenen Personen sei wohl durchdacht gewesen. Eingeladen wurden jene Personen, die aktiv an den Arbeitsgesprächen zur Ansiedlung des Wasgau-Marktes beteiligt gewesen seien. Die Mitarbeiter der Verwaltung sowie Landrat und Verbandsbürgermeister als jeweilige Leiter der beteiligten Verwaltungen. Kein Beigeordneter sei bereit gewesen, einen Geschäftsbereich und keine Verantwortung für Neupotz zu übernehmen. Es sei unredlich, findet Ortsbürgermeister Bellaire, wenn sich jetzt Personen beschweren, die nicht aktiv in die zahlreichen Gespräche eingebunden waren und in der Debatte zur Nahversorgung vehement für Automatenkiosk oder Dorfladen argumentiert hätten.

Er als Ortsbürgermeister und die CDU-Fraktion hätten schon mindestens seit der vorvergangenen Wahlperiode (2014 bis 2019) für die Ansiedlung eines Supermarktes gekämpft. Bellaire verweist auf ein Schreiben der Ortsgemeinde Neupotz vom 2. November 2017 an den Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart. Es sei ihm wichtig, schließt Bellaire seine Stellungnahme, dass der Wasgau-Markt nach Neupotz komme.

