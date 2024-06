Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco hat mit Belgien einen schwachen EM-Start hingelegt. Das Team um Superstar Kevin De Bruyne verlor am Montag gegen Außenseiter Slowakei 0:1 (0:1). Vor 47.000 Zuschauern in Frankfurt am Main erzielte Ivan Schranz das Siegtor für die Slowaken in der siebten Minute.

Bitter für die Belgier, dass in der zweiten Halbzeit ein Treffer wegen Abseitsstellung und ein weiteres Tor wegen Handspiels zurückgenommen wurde. Der frühere Schalke- und Leipzig-Coach Tedesco hatte den Chefposten bei den Roten Teufeln nach der verpatzten WM in Katar übernommen.

Während die Slowaken wie 2016 auf den Achtelfinal-Einzug hoffen dürfen, steht der klare Gruppenfavorit schon im zweiten Spiel gegen Tabellenführer Rumänien am Samstag (21Uhr) in Köln massiv unter Druck. Die Slowakei trifft bereits am Freitag (15 Uhr) auf die Ukraine, die Rumänien 0:3 unterlag.