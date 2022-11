Mit Warnstreiks hat die IG Metall in der Südpfalz die heiße Phase der aktuellen Tarifrunde eingeleitet. Rund 2900 der rund 10.000 Mitarbeiter des Daimler-Lastwagenwerks beteiligten sich am Mittwoch an Aktionen vor dem Werkstor. Am Donnerstag gingen 300 Mitarbeiter des Global Logistics Center (GLC) Germersheim während der Frühschicht auf der Straße, so Ralf Köhler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Landau. Weitere Aktionen fanden in Offenbach und Landau statt.

Die Beteiligung schätzt Köhler als gut ein: „Es ist offensichtlich Druck im Kessel. Die Leute sind stinkig wegen des Angebots, das uns die Arbeitgeber unterbreiten“. Die IG Metall fordert 8 Prozent pro Monat mehr, die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung von 3000 Euro für 30 Monate an. Das bedeutet für den Durchschnittsverdiener laut IG Metall eine Lohnerhöhung von 2 Prozent.