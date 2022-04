Das Kandeler Waldschwimmbad wird am Sonntag, 15. Mai, öffnen. Am ersten Tag müssen Besucher keinen Eintritt zahlen. Das teilt Verbandsgemeindebürgermeister Volker Poß (SPD) auf Anfrage mit. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Kandeler Verbandsgemeinde. Aus diesem Anlass werde es an diesem Datum auch im Verwaltungsgebäude, im Wasserwerk und in der Kläranlage einen Tag der offenen Tür geben.