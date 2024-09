Am 10. November werden in Rheinland-Pfalz die kommunalen Beiräte für Migration und Integration neu gewählt. Auch in Wörth am sind alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationsgeschichte zur Stimmabgabe aufgerufen. Dies betrifft Ausländer, Eingebürgerte, Spätaussiedler sowie deren Kinder ab dem 16. Lebensjahr.

Die Beiräte für Migration und Integration setzen sich laut Pressemitteilung für die Belange von Menschen mit Migrations- und Zuwanderungsgeschichte ein. Sie beraten kommunale Verwaltungen und politische Gremien in Fragen der Integrationspolitik und sorgen dafür, dass die vielfältigen Perspektiven und Bedürfnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. „Wir ermutigen alle interessierten Einwohner:innen zu Kandidatur und rufen alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe auf. Durch eine hohe Beteiligung können die Beiräte ihre wichtige Arbeit fortsetzen und weiterhin eine starke Stimme für die Integration in Wörth am Rhein und Rheinland-Pfalz sein“, erklärt die Wörther Beiratsvorsitzende Nebihe Tacioglu.

Infos zur Kandidatur

Für den Beirat kandidieren dürfen alle Einwohner:innen mit und ohne Migrationshintergrund. Noch bis zum 23. September ist es möglich, Wahlvorschläge einzureichen. Wer Interesse an einer Kandidatur hat, kann sich für weitere Informationen an Tacioglu wenden. Sie gibt vom 16. bis 20. September Auskunft unter der E-Mail-Adresse bmi@woerth.de. Vordrucke sind auf der Internetseite www.woerth.de zu finden.

Des Weiteren kann man sich bei allgemeinen Fragen zur Wahl auch an den Landesverband der Beiräte für Migration und Integration (AGARP) wenden, Telefon 06131 638435 oder E-Mail: agarp@agarp.de. Die AGARP informiert zudem regelmäßig mit einer Info-Rundmail über die Wahlen. Interessierte können sich über die genannten Kontaktdaten in die Verteilerliste eintragen lassen.