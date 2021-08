Die gesamte Vorstandschaft der Wörther Tafel wurde in der Jahreshauptversammlung jeweils einstimmig für zwei weitere Jahre wieder gewählt. Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD), der selbst Mitglied des Vereins ist, bedankte sich in seinen Grußworten im Namen der Stadt bei den zahlreichen Tafelhelfern für ihre ehrenamtliche Arbeit. Vor allem hob er hervor, dass die Wörther Tafel aufgrund ihres Hygienekonzeptes auch in den schlimmsten Pandemiezeiten nicht schließen musste und den bedürftigen Bürgern weiterhin Hilfe leisten konnte. Auch in Quarantäne Befindliche bekamen Lebensmittel gebracht. Die Vorsitzende Uschi Bisanz ihrerseits bedankte sich bei der Stadt, die immer ein offenes Ohr habe, wenn die Tafel sie brauche.

Neuwahlen



Vorsitzende: Uschi Bisanz, 2. Vorsitzende: Brigitte Fuhr, Kassenführung: Claudia Werner, Schriftführer/EDV: Werner Krauß, Beisitzer: Fahrradmanagement: Peter Wolters, Fahrerlogistik: Heinz Vogt, Kfz-Wartung: Peter Kary, Außenausgabe: Ingrid Schank, Gebäudemanagement: Carsten Gawel, Hauswirtschaft: Petra Marz. Kassenprüfer: Hannelore Lauer, Ernst Marz.