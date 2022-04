Die Autobahnabfahrt Hagenbach ist wegen eines Unfalls am Mittwochmorgen auch am späten Nachmittag noch gesperrt.

Gegen 11.40 Uhr war ein Lastwagen auf der B9 in Richtung Wörther Kreuz unterwegs. Als er auf die A65 in Richtung Landau abfahren wollte, kam der Lasterfahrer aus Unachtsamkeit im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er ungebremst in die Leitplanken und geriet auch noch auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem Lastwagen zusammen, der gerade auf der A65 von Karlsruhe nach Lansau fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrer wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt.

Die Ausfahrt Hagenbach ist wegen der Aufräumarbeiten auch am späten Mittwochnachmittag noch gesperrt.