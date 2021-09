Im Ortsbezirk Wörth wird die Kerwe gefeiert. „Die Wörther Kerwe findet statt, aber annerschter“, kündigt Ortsvorsteher Helmut Wesper an. Die Planungsgruppe, in der alle Fraktionen des Ortsbeirates sowie Mitglieder vom FC Bavaria, der für Essen und Getränke zuständig ist, und vom Frauenchor (Kaffee und Kuchen) vertreten sind, hat am Dienstag einstimmig die Veranstaltung beschlossen. Auf dem Dammschulplatz wird vom Samstag 18. bis Montag 20. September gefeiert. Einige Schausteller sind anwesend und ein musikalisches Programm wird geboten. Weitere Infos folgen in Kürze.