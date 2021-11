Der Anfang September in Wörth neu gegründete Verein „Wörther Flutengel“ hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die durch die Wassermassen im Juli im Ahrtal schwer getroffen wurden, zu helfen. „Der Winter und Weihnachten stehen vor der Tür und damit für diese Menschen eine schwere Zeit“, sagen Vorsitzender Thomas Pfirrmann und Schriftführerin Mirilla Adam. Bei ihrem letzten Einsatz im Ahrtal konnten die Vereinsvertreter in Erfahrung bringen, dass viele Aktionen für Kinder geplant sind. Deshalb hat sich der Vorstand entschlossen, nicht mit Spielen oder Kuscheltieren zu helfen. „Wir wollen uns älteren Kindern und Jugendlichen widmen.“

„Wer uns dabei unterstützen möchte, der kann gerne entweder ein Päckchen abgeben oder auch mit einer Geldspende seinen Beitrag leisten. Wir kümmern uns dann um den Inhalt des Paketes“, sagen Pfirrmann und Adam. Die in Wörth ansässige Papierfirma Palm habe bereits Unterstützung in Form von Kartons zugesagt.

Die Päckchen oder Pakete sollten einen Wert von etwa 20 Euro haben und keine verderblichen Waren enthalten. Sie können ebenso wie Geldspenden von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr in der Lotto- Annahmestelle in der Ottstraße 4 abgegeben werden. Geldspenden sind auch willkommen. Die Übergabe der Pakete soll am Samstag, 4. Dezember, stattfinden.

Spendenkonto

VR-Bank, IBAN DE61 5486 2500 0007 2399 80, Flutkatastrophe – bitte mit dem Zusatz „Weihnachtsaktion“.