Bei aller Rivalität im Bellheimer Gemeinderat stand in der ablaufenden Legislaturperiode die Sacharbeit im Vordergrund. Eine klassische Koalition gibt es in dem Gremium nicht. Ungeachtet dessen gelang

Klarer Wahlsieger in Bellheim ist die FWG. Aber auch bei den übrigen Kommunalwahlen in der Verbandsgemeinde liegt diese oder eine andere Wählergruppe vorn – mit einer Ausnahme.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter