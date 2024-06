Fast in dem Ausmaß, in dem die FWG bei der Wahl am Sonntag ihre Position im Ortsgemeinderat prozentual ausbauen konnte, musste die FDP Federn lassen.

So stieg der prozentuale Stimmenanteil der FWG auf 39,6 Prozent (2019: 35,6 Prozent), während der der FDP auf 10,9 Prozent sank (15,5 Prozent). Nahezu unverändert blieb die Zustimmung zur CDU: 32,9