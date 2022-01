Der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters war am Montag um 12.15 Uhr, auf der Kreisstraße 15 von Wörth in Richtung Langenberg unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 9 missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Frankreich kommenden, 29-jährigen Autofahrers und stieß frontal gegen die rechte Seite von dessen Fahrzeug. An dem VW Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 35.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.