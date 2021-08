Im Hinblick auf den Schulstart in der kommenden Woche weist Landrat Fritz Brechtel auf die Impfmöglichkeit für 12- bis 17-Jährige hin. Das Impfzentrum in Wörth habe in dieser Woche extra die Öffnungszeiten ausgeweitet und biete Impfwilligen mit Wohnsitz in Deutschland die Möglichkeit zur Corona-Impfung – noch vor nächste Woche die Schule wieder beginnt. Im Impfzentrum in Wörth kann man sich bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, und zusätzlich am Samstag, 28., und Sonntag, 29. August , jeweils von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Voranmeldungen oder Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenkassenkarte und, falls vorhanden, der Impfpass. 12- bis 17-Jährige müssen in Begleitung mindestens eines Sorgeberechtigten sein, der sein Einverständnis erklärt.