Ein Zeuge hat der Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall in einer Kurve im Hubhofweg in Kandel gemeldet. Dort sei gegen 4.35 Uhr ein Auto geradeaus in die Bäume hineingefahren. Die Polizeistreife konnte vor Ort lediglich den Zeugen und das durch den Unfall beschädigte Fahrzeug vorfinden. Der junge Fahrer sei zwischenzeitlich weggerannt. Bei einer Fahndung vor Ort konnte er nicht mehr angetroffen werden. Zur Schadenshöhe können laut Polizei derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen laufen. Der junge Fahranfänger muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.