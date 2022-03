Nach einer Spendenaktion in ihrer Grundschule, der Dorschbergschule, wollten Lisa Stöffler und ihre Freundin Zoe Kuniß, beide Kinder sind acht Jahre alt, am Wochenende weitere Spenden im Abtswald C in Wörth für die Ukraine sammeln. In diesem Land neben Russland im Osten von Europa ist seit mehr als zwei Wochen Krieg. Dort werden viele Menschen getötet, und andere fliehen, weil sie Angst haben, auch ihr Leben zu verlieren. „Schnell wurden Kuchen, Kekse, Muffins gebacken und sogar Papierrosen gebastelt“, erzählte mir Lisas Papa Daniel Stöffler. Zusammen mit einer weiteren Freundin, der auch acht Jahre alten Jule Nietmann, schmückten Lisa und Zoe einen Bollerwagen. Dann zogen die drei Mädchen zusammen mit ihren Geschwistern durch den Abtswald C. Unterwegs verkauften die Kinder ihre Kuchen, Kekse und Muffins. Dafür bekamen sie von den Leuten 305 Euro. Die sollen weitergegeben werden an Siemens Caring Hands. Der Verein hilft, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist, wenn etwas Schlimmes geschehen ist. Dieser Verein also soll das Spendengeld an die Ukrainer weiterleiten. Lisas Papa erzählt auch, dass Siemens, eine riesengroße Firma, den gleichen Betrag, also nochmal 305 Euro, obendrauf packen wird. Damit kämen also insgesamt 610 Euro zu den Familien in der Ukraine und zu den Ukrainern, die ihre Heimat verlassen und in Nachbarländer geflohen sind. Nach ihrer Spendenaktion wollen sich die Kinder nun „gerne noch einmal mit einem Bericht in der RHEINPFALZ bei den Spendern bedanken“.