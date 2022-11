Schnell gehandelt hat ein Senior nach einer Unfallflucht: Gegen 13.55 Uhr beschädigte ein 73-jähriger Autofahrer am Parkplatz des Bahnhofs Kandel beim Ausparken und Losfahren einen stehenden Omnibus. „Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon“, heißt es im Polizeibericht. Dank eines Zeugen habe die Polizei jedoch eine Beschreibung des Fahrzeugs und des Verursachers erhalten. Später wurde der Fahrer zuhause von den Beamten besucht. Dabei gab es eine Überraschung: „Der 73-Jährige hatte den Unfallschaden an seinem Fahrzeug bereits in einer Werkstatt beseitigen lassen“, schreibt die Polizei. An dem Bus ist ein Schaden von 3000 Euro entstanden. Und der Führerschein des Fahrers wurde nach der Aktion sichergestellt.