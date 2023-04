Im dritten Bauabschnitt ist eine Vollsperrung für den Verkehr im Bereich Zügelstraße 2 sowie Ottstraße 26 und 22 in Wörth notwendig. Ein Durchgang für Fußgänger bleibt laut Ortsvorsteher Helmut Wesper erhalten. Die Einrichtung der Baustelle beginnt demnach am Dienstag, 2. Mai, und wird voraussichtlich am Sonntag, 14. Mai, abgeschlossen sein. Grund für die Sperrung ist ein sogenannter Umschluss durch die Pfalzwerke an der Kreuzung Ott-/Zügelstraße. Zudem erfolgen Arbeiten zur Oberflächenwiederherstellung. Die Einbahnstraßenregelung wird zwischen der Einmündung Luitpold-/Ottstraße und der Baustelle sowie an der Einmündung Moltke-/Ottstraße und Baustelle aufgehoben. Die Behelfszufahrt zur Moltkestraße über die Abtswaldstraße bleibt bestehen.