Die Volkshochschule Kandel ist mit einem verkleinerten Programm ins Herbst-Wintersemester gestartet. Die pandemiebedingte Organisation der Kurse hinsichtlich Raumplanung und Hygienevorschriften ist aufwendiger. Von früher ca. 100 Kursen ist jetzt nur noch die Hälfte im Angebot.

Einen einheitlichen Semesterstart der Kurse gab es nicht, da noch verbliebene Stunden einzelner Kurse (zum Teil aus dem Jahr aus 2020) nachgeholt werden müssen; ein Quereinstieg ist (bei freien Plätzen) aber jederzeit möglich. Aus Kostengründen wurde auf den Druck eines Programms verzichtet, neue Kurse sind im Kandeler Amtsblatt und auf der Homepage zu finden.

Sport und Gesundheit sind Renner

Richtig gut und mit vielen Teilnehmern sind die Gesundheits-/Bewegungskurse von Autogenem Training über Gymnastik bis Yoga wieder gestartet, berichtet Nicole Görrißen vom Büro der VHS. „Viele unserer treuen Kunden sind darüber sehr froh. Die Einhaltung und Kontrolle der 3-G-Regeln wird fast immer akzeptiert“. Dies gelte ähnlich für die Angebote zu Sprachen mit Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Weniger Angebote im Kulturbereich

Im der Sparte Arbeit und Beruf wird es einen Kurstag für den Gebrauch des Smartphones und evtl. einen „EDV-WORD-Kurs“ geben. Im Kulturbereich sind wenige Angebote mit kreativem Gestalten und Malkursen zu finden. „Leider hatten wir bei unserem Outdoor-Skizzenkurs mit Stationen an malerischen Kandeler Szenen mehr Zuspruch erwartet, doch dieser kam leider nicht zustande“, bedauert die VHS-Mitarbeiterin. Derzeit sei eben auch weiteres Planen und Organisieren mit Unsicherheiten behaftet. Deshalb können Kunden sich immer gerne zu neuen Entwicklungen erkundigen; per Mail oder zu Bürozeiten per Telefon.

Zur Unterstützung der Erwachsenenbildung der VHS in schweren Zeiten können Privatpersonen gerne Mitglied des Vereins der VHS werden, der Jahresbeitrag von zurzeit 10 Euro jährlich kann vollständig auf einen belegten Kurs angerechnet werden.

Info

VHS-Geschäftsstelle Hauptstraße 61 (Rathaus), Kandel. Tel. 07275 95273 Mail: vhs.kandel@web.de.