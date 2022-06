Der Vogelpark Wörth wird gerade saniert. Durch die Schließung des Vereinsheimes in Coronazeiten hat der Vogelzucht- und Waldvogelliebhaberverein finanzielle Einbußen erlitten. Durch ein Grillfest am Wochenende hofft der Verein , wieder mehr Mittel zur Verfügung zu haben um das Projekt abschließen zu können.

Der Vogelzucht- und Waldvogelliebhaberverein Wörth wurde von Vogelliebhabern mit Willi Graf an der Spitze im Jahr 1974 gegründet. Damals noch unter dem Namen Vogelschutz- und Zuchtverein. Ziel des Vereines war die Erhaltung und Pflege der einheimischen Vogelwelt. Dazu wurden Winterfütterungsplätze, Nistkästen und Brutröhren in der Wörther Gemarkung aufgestellt. Auch wurden Vogelschauen abgehalten, um die Zuchterfolge der Mitglieder zu zeigen.

Der Verein hegte damals schon den Wunsch, ein Gelände anzumieten, um die Tiere auch artgerecht unterbringen zu können. In der Ottstraße wurde dann ein kleiner Garten angemietet und bebaut, doch schon nach wenigen Jahren war dies zu klein. Der damals noch über 200 Mitglieder starke Verein fasste den Entschluss, einen Vogelpark zu bauen. Nach jahrelanger Planung und durch die Unterstützung der Stadt Wörth, die das Gelände in der Friedrichstraße zur Verfügung stellte, konnte im Januar 1989 der erste Spatenstich erfolgen. Nach über dreijähriger Bauzeit war es dann endlich soweit: 20 Volieren und ein großflächiger Innenbereich waren fertig gestellt. Im Juni 1992 erfolgte die Einweihung. Seither hat der Verein schon unzählige Störche nachgezüchtet und der Natur zurück gegeben. Auch selbst nachgezüchtete Schleiereulen konnten ausgewildert werden. Zudem waren in den vergangenen Jahren unzählige Schulklassen und Kindergartengruppen zu Gast, um die Aufzucht der Jungstörche hautnah mit zu erleben.

Dreitägiges Grillfest beginnt am Samstag

Doch auch der Vogelpark ist in die Jahre gekommen. Aktuell wird der gesamte Park renoviert, die Voliere gestrichen und neu hergerichtet. Der komplette Innenbereich mit zwei Weihern wird neu gestaltet. Der Verein hofft, im Laufe des Jahres noch fertig zu werden mit den Umbaumaßnahmen. Dazu braucht es sehr viele Helfer und auch Geld.

Das große Grillfest ist vom Samstag, 25., bis Montag, 27. Juni, im Vogelpark in der Friedrichstraße. An allen Tage gibt es Steaks, Bratwurst, Rollbraten, Handkäse oder Wurstsalat; auch Kaffee und Kuchen wird an allen Tagen angeboten. Beginn ist am Samstag ab 16 Uhr, Sonntag und Montag ab 10 Uhr. Am Montag gibt es zusätzlich ab 12 Uhr Schälrippchen und frische Leberknödel mit Kraut. Ab 18 Uhr spielt zum Festausklang das Duo Hartenstein.