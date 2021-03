In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10. auf 11. März, ereigneten sich laut Polizeibericht in Dörfern entlang der B 9 Einbrüche in drei Apotheken und in eine Bäckerei.

So brachen bislang Unbekannte vermutlich zwischen 0 und 4 Uhr in eine Bäckerei in der Gutenbergstraße in Rülzheim ein, indem sie eine Schiebetür zum Verkaufsraum aufhebelten. Entwendet wurden mehrere Hundert Euro Bargeld. In Germersheim hebelten die Täter die Schiebetür zu einer Apotheke in der August-Keiler-Straße auf. Noch vor Eintreffen der Polizei, die von einem Zeugen informiert worden war, flüchteten die Täter ohne Beute. Zur Apotheke in der Langgewannstraße in Sondernheim wurde ebenfalls die Tür aufgebrochen. Die Täter wurden auch in diesem Fall von einem Zeugen beobachtet, der um 0.50 Uhr seinen Hund ausführte. Da der Hund bellte, flüchteten die Täter mit einem silbernen Auto mit KA-Kennzeichen. Die Kriminalpolizei bittet insbesondere den Zeugen, der seinen Hund ausführte, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. An einer weiteren Apotheke in der Hauptstraße in Rheinzabern wurde ebenfalls die Tür aufgehebelt, wodurch die Täter ins Innere gelangen konnten. Ziel der Täter war hier ebenfalls das Auffinden von Bargeld.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Landau bittet um Hinweise per Telefon, 06341/2870, oder per E-Mail: kilandau@polizei.rlp.de. Insbesondere der Zeuge in Sondernheim wird gebeten, sich zu melden.