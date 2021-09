Am Samstagnachmittag unternahm eine Radfahrergruppe aus dem Badischen einen Ausflug in die Pfalz. Nach einer Rast in Kandel sollte die Tour Richtung Frankreich fortgesetzt werden. Einer der Teilnehmer hatte jedoch zu sehr seinen Durst gelöscht, so dass er bereits nach wenigen hundert Metern auf Grund seiner Alkoholisierung stürzte und sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille. Er musste zur medizinischen Versorgung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nicht viel weniger hatte ein Lkw-Fahrer in Wörth getrunken, der beim Rangieren rückwärts an eine Leitplanke und eine Baumkrone stieß. Ein Augenzeuge sprach den Fahrer darauf an, worauf dieser jedoch wortlos wegfuhr. Da der Zeuge starken Alkoholgeruch wahr genommen hatte, informierte er die Polizei. Der Lkw konnte samt Fahrer auf einem nahegelegenen Parkplatz angetroffen werden. Das Aussteigen bereitete ihm deutliche Probleme, so dass auch ihm ein Alkoholtest angeboten wurde. Der Test ergab einen Wert von 3,30 Promille. Der Lkw-Fahrer dürfte somit nicht nur seinen Führerschein, sondern auch seinen Job verloren haben.