„Plogging“ – Joggen und Müllsammeln – diese Aktion startete der Schwimmclub Wörth im Juni und führte sie bisher montags 14-tägig durch. Jetzt sind allerdings nicht mehr die jungen Schwimmer dabei, sondern deren Eltern, während sie ihr Wassertraining absolvieren. 45 Minuten lang sammeln etwa zehn Erwachsene rund um den Badepark vor allem auf dem Parkplatz den Müll auf.

„Man soll es nicht für möglich halten, dass es dann am Dienstag oder Mittwoch, wenn ich im Badepark bin, schon wieder so schlimm aussieht“, sagt der Vorsitzende des Schwimmclubs, Markus Otte. Dabei hat er am Badepark sieben Plakate aufgehängt und Hinweise gegeben, dass der Abfall doch in die dazu bereitgestellten Behälter geworfen werden soll.

Die Plogging-Aktion wird nach den Sommerferien noch weitergeführt. Der nächste Termin ist am Montag, 6. September. Otte würde sich freuen, wenn auch Teilnehmer außerhalb des Vereins dabei wären. Zudem sieht er auch für andere Sportvereine mit Plogging eine gute Möglichkeit, um auf deren Sportgelände für Sauberkeit zu sorgen.

Eine Zusammenarbeit des Schwimmclubs mit dem Projekt „Saubere Stadt“ der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ besteht bereits. Der Club wird als „Sauberkeitspate“ um den Badepark tätig, wie Projektleiterin Annette Kehry mitteilt.

Kontakt

Wer auch Lust auf Plogging hat, kann sich gerne melden unter: Markus.Otte@sc-woerth.de oder mail.kehry@web.de