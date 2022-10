Eine kurze, aber sehr interessante Video-Lichtshow zum Thema Halloween gibt es in den nächsten Tagen in der Veilchenstraße 12 in Wörth zu bewundern. Der 18-jährige Luca Gaschler, Schüler der 13. Klasse der IGS Wörth, zeigt verschiedene animierte Halloween-Motive mittels der Video-Mapping-Software. „Gebäude – in diesem Fall ein Gartenhaus – werden dadurch zum Leben und Erleben erweckt“, erklärt Luca im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Aufführung findet im Freien auf der Wiese beim Haus statt. „Natürlich nur, wenn es nicht regnet oder stürmt“, so der Schüler. Dargestellt wird die Lichtshow durch seine eigene Marke „golden media entertainments“. Er weist daraufhin, dass alle seine selbst angeschafften Geräte mit LED-Technik betrieben werden. Über interessierte Zuschauer jeden Abend in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20 Uhr bis einschließlich Montag, 31. Oktober in der Veilchenstraße 12 würde sich Luca freuen. Es wird kein Eintritt verlangt.