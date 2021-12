Unter dem Motto „Bürgerbewegung Karlsruhe steht auf: Gegen die Impfpflicht der Pflegekräfte und der Allgemeinheit“ versammelten sich am Samstagnachmittag laut Polizei etwa 900 Menschen auf dem Platz der Menschenrechte in der Karlsruher Innenstadt. Gegen 14.30 Uhr begann ein Demonstrationszug, der friedlich und ohne Störungen verlief. Vereinzelt mussten Teilnehmer angesprochen und auf die bestehende Pflicht des Tragens eines Mund-und Nasen-Schutzes hingewiesen werden, meldete die Polizei. Mit einer Abschlusskundgebung, an der laut Polizei 700 Personen teilnahmen, endete die angemeldete Versammlung gegen 17.30 Uhr.