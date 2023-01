Die Polizei sucht weiter nach der 13-jährigen Mary Brandt, die vor knapp einer Woche aus einer Jugendeinrichtung in Wörth ausgerissen ist. Wobei das Mädchen nicht von der Bildfläche verschwunden ist: Die Beamten bekommen immer wieder über soziale Netzwerke Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Danach ist sie im Raum Karlsruhe unterwegs. „Aber immer wenn die Kollegen vor Ort auftauchen, ist sie nicht mehr da“, so ein Polizeisprecher.

Die Minderjährige ist laut Polizei seit gut einem Monat immer wieder ausgerissen. Sie blieb manchmal mehrere Tage weg. Die Beamten befürchten, dass sich das Mädchen in einem „nicht altersgerechten Milieu“ aufhalten könnte: In der Vergangenheit wurde das Mädchen öfter am Karlsruhe Hauptbahnhof aufgegriffen. Dort könnte sie an die falschen Leute geraten, so die Sorge der Polizei.