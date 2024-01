Eigentlich wollten Polizisten am Sonntagabend gegen 20 Uhr einem 54-Jährigen verlorene Gegenstände nach Hause bringen. Gerade in diesem Moment kam der Mann auf seinem Fahrrad nach Hause gefahren. Im Gespräch wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest bestätigte dies mit 2,58 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nach Angaben des Bußgeldkatalogs muss der mit drei Punkten in Flensburg, einem Bußgeld und einer Anordnung zur MPU rechnen, der mit mehr als 1,6 Promille Fahrrad gefahren ist. Bestehen Radfahrer die MPU nicht, kann es zum Fahrverbot kommen. Radfahrer müssen dann ihren Autoführerschein abgeben.