Mehr für die Sicherheit von Fußgängern tun möchte die FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat. In einem Antrag an die Verwaltung bittet sie um die Installation einer Fußgängerampel auf der Minfelder Hauptstraße in Höhe des Gemeindeplatzes. Als Alternative kann sich die FDP auch einen Zebrastreifen vorstellen. Auch in Winden sollte auf der sehr stark frequentierten Hauptstraße ebenfalls Zebrastreifen oder Fußgängerampeln installiert werden, schreibt Fraktionschef Markus Schowalter in einem weiteren Antrag. Notwendig wäre dies auf Höhe des Dorfplatzes und zwischen den Einmündungen der Straßen zum Sportplatz und Im Glockenzehnten.