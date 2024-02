Am Montagmorgen hat die Polizei im Landkreis den Verkehr kontrolliert. Germersheimer Polizisten gingen dabei in der Hafen- und Rheinbrückenstraße drei Autofahrer ins Netz, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Zusätzlich hatte einer der Ertappten sein Handy während der Fahrt am Ohr. An acht Fahrzeugen stellten die Polizisten zudem technische Mängel fest.

Ebenfalls am Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Wörth unterwegs und kontrollierten schwerpunktmäßig Lastkraftwagen und Transporter. Auf der A65 waren zwischen 6 und 8 Uhr drei Lkw-Fahrer nicht angegurtet, ein Laster parkte ohne Grund in einer Nothaltebucht und ein weiterer Lkw-Fahrer überholte trotz Überholverbot. Parallel dazu wurden an den Schulen in Wörth Schulwegkontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich keine Beanstandungen. In Kandel wurden zwischen 9 und 10 Uhr neun Verstöße gegen das Haltegebot am Stop-Schild und ein Gurtverstoß festgestellt. Darüber hinaus ergaben sich laut Polizei fünf Mängelberichte