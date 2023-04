Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Wörth und der Polizei Bad Bergzabern am 11. April nahe des Adamshofs in Kandel wurden insgesamt 32 Verstößen gegen die dort einzuhaltende Geschwindigkeit von 50 km/h außerorts festgestellt. Teuer wurde dies vor allem für den Spitzenreiter, der die Polizeikontrolle mit 85 km/h passierte. Auf ihn wartet laut dem aktuellen Bußgeldkatalog eine Strafe in Höhe von 200 Euro. Doch nicht nur hier mussten die Autofahrer aufpassen. Eine Zivilstreife überwachte am Dienstagmittag zusätzlich den Verkehr auf der A 65 und der B9. Geahndet wurden hier mehrere Handy- und Gurtverstöße, sowie das Überholen eines Sattelzugs im Überholverbot.