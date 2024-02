Auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe kam es am Donnerstag gegen 6.40 Uhr bei der Anschlussstelle Maximiliansau auf dem rechten der drei Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall. Zunächst fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden VW auf. Da beide Fahrzeuge nach dem Aufprall ihre Geschwindigkeit reduzierten, fuhr ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug, ein Toyota, in das Heck des BMW. Beim Toyota lösten nach Polizeiangaben Airbags aus, und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigen. Es wurde niemand verletzt. Die Gesamtschadenssumme dürfte schätzungsweise 5000 Euro betragen.